محمد الفلاح - بالصور.. شعلة اليوم الوطني توحد اليمنيين ضد الحوثي

الأحد 26 سبتمبر 2021

في ذكراها الـ 59 وحدت شعلة ثورة 26 سبتمبر التي أُشعلت الليلة كل القوى المناهضة للحوثيين تحت شعار "هزيمة الإمامة بنسختها الثانية"



وضجت المدن والقرى اليمنية باحتفالات ليليه أعادت زخم المواجهة مع مليشيات الحوثي حيث استذكر اليمنيون ليلة إعلان قيام النظام الجمهوري قبل 59 عاما بدعم كبير من مصر وجيشها الذي دافع عن الجمهورية في اليمن حتى هزم نظام الإمامة الديكتاتوري.

ونظمت مدينة المخا اليمنية الواقعة غرب البلاد، مساء السبت، حفل إيقاد شعلة الثورة اليمنية التي يحتفل بها في السادس والعشرين من سبتمبر، بحضور مسؤولين حكوميين وضباط في القوات المشتركة وجمع غفير من الأهالي .

ومن مدينة المخا سافر عبر مينائها قبل 60 عاما علي عبد المغني "مهندس ثورة 26 سبتمبر" إلى مصر لينسق مع القيادة المصرية إعلان الثورة ضد الإمامة ليعود بعد عام واحد ويطيح مع رفاقه الضباط الأحرار بدولة الإمامة ويعلن قيام الجمهورية العربية اليمنية مثل هذه الليلة في عام 1962.

ودعا مدير مديرية المخا الساحلية، باسم الزريقي، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع ضد مليشيا الحوثي، بعد أيام من هجوم بطائرات مفخخة وصواريخ بالستية استهدفت الميناء التجاري الواقع غرب البلاد.

وقال الزريقي، إن الطبيعة الإرهابية لمليشيات الحوثي، دفعها إلى استهداف ميناء تجاري، ما تسبب في إحراق مواد تموينية خاصة بمنظمات الإغاثة الإنسانية، مؤكدا الطبيعة المدنية لميناء المخا أقدم ميناء في شبه الجزيرة العربية.

وتابع أن الحركة المدعومة إيرانيا تسعى إلى ضرب الأعيان المدنية، ومناطق عيش المدنيين من أجل زيادة حدة تردي الوضع الإنساني في البلاد.

وأضاف أن إيقاد الشعلة في المخا، إشارة إلى "مكانتها التاريخية في الماضي والحاضر كثغر حامي ومدافع عن الثورة والجمهورية وقبلة كل الثائرين ضد مليشيا الحوثي الإرهابية".

وأكد أن أهالي مناطق الساحل الغربي يقفون خلف القوات المشتركة لتحرير كافة التراب اليمني من مليشيا الحوثي الإرهابية، مشددا على أن مدينة المخا، وكل الساحل الغربي والمناطق المحررة على امتداد التراب اليمني ستظل بوابة النصر الجديدة على قوى الإرهاب لتحرير ما تبقى من التراب الوطني.

ودعامدير مديرية المخا الساحلية، باسم الزريقي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف رادع ضد هذه الجماعة الإرهابية التي لا تؤمن بالسلام وترفض الحوار ، مشيرا إلى أن "قوى الخراب الحوثية أوقفت كل مشاريع الحياة وحولت حياة الناس إلى جحيم".

وشنت مليشيا الحوثي في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الحالي هجوما على ميناء المخا التاريخي، بصاروخين باليستيين و4 طائرات مسيرة، ما أدى إلى احتراق مخازن تحتوي على مواد إغاثية تابعة للمنظمات الإنسانية.

وشهدت عدد من المحافظات اليمنية الليلة إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر/كانون الأول في ذكراها الـ 59 وسط دعوات لتعزيز جبهات القتال في مأرب وشبوه لكسر الهجمات الحوثية التي تشكل النسخة الثانية من الإمامة التي ثار عليها اليمنيين عام 62.