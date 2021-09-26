جديد مايكروسوفت.. ماوس من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره



إلى جانب مجموعة جديدة من أنظمة الخدمة، أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إطلاق جهاز “ماوس” جديد فريد من نوعه، في حدث الأجهزة الخريفية.

يوضح اسم الماوس الجديد “ مايكروسوفت أوشن بلاستيك ماوس”، سبب كونه مثيرًا للاهتمام، حيث تتكون قشرة الماوس من 20٪ بلاستيك المحيط المعادة تدويره، والذي يتم إنشاؤه من النفايات التي تم استردادها من المحيطات والممرات المائية ومعالجتها في حبيبات الراتنج. تضاف هذه الكريات إلى المواد الأخرى التي تستخدم في صنع الغلاف.

إضافة إلى ذلك، يأتي الماوس داخل صندوق خشبي قابل لإعادة التدوير بالكامل، حيث أنه يخلو من أي مواد بلاستيكية.

ويحتوي الماوس على ثلاثة أزرار قابلة للتخصيص، تدعم تقنية بلوتوث 4.0 بمدى يصل إلى 10 أمتار. وتدعي مايكروسوفت أن الماوس يمكن أن يعمل لمدة تصل إلى 12 شهراً على بطارية AA واحدة. يدعم الماوس أيضًا Swift Pair لمساعدتك في توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وتقول مايكروسوفت، إن الماوس البلاستيكي الجديد ما هو إلا خطوة أولى صغيرة في رحلة الشركة لتطوير منتجات أكثر استدامة.

ومن المزمع أن يتم إطلاق الماوس الجديد بتكلفه 25 دولار، في الخامس من أكتوبر، وهو نفس اليوم الذي ستُصدر فيه مايكروسوفت، نظام ويندوز 11، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.