شاهد: إصابات وقتلى في صفوف الإيرانيين مقتحمي الحدود مع العراق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر تعرض إيرانيين للإصابات المبرحة نتيجة اقتحام الحدود العراقية.، عبر منفذ شلامجة للمشاركة في “مسيرة الأربعين”. وأظهر الفيديو وفاة سبعة إيرانيين، وإصابة 40 آخرين بجروح مختلفة، جراء التدافع من أجل اقتحام الحدود العراقية . واستخدمت حرس الحدود الإيراني المياه لرش المتجمهرين عند منفذ شلامجة من أجل إبعادهم، إلا أن ذلك تسبب في عملية تدافع كبيرة.

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