شكرا لقرائتكم خبر عن عراك بالكراسي بين أتباع «الطريقة التيجانية» في السودان أثناء اختيار «الخليفة الجديد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مشاجرة بالكراسي، بين أتباع إحدى الطرق الصوفية في السودان، وذلك أثناء تنصيب رئيس (خليفة) جديد.

ويظهر مقطع الفيديو حالة من الفوضى والاشتباك بين أتباع “الطريقة التيجانية” ، فيما يظهر كثير منهم في حالة غضب يصعب السيطرة عليها.

كما يظهر الفيديو أيضا، اشتباكات بالكراسي، التي كانت معدة لجلوس الأتباع أثناء تصيب من يطلقون عليه الخليفة الجديد للطريقة.

واستمرت الاشتباكات لفترة طويلة، دون توقف، ولم يستطع أحد التدخل لإنهاء الاشتباكات، بحسب الفيديو.

يذكر أن الطريقة التيجانية الأحمدية هي إحدى الطرق الصوفية، والتي يعود نسبتها إلى أبي العباس أحمد التيجاني، ولها أتباع في شمال أفريقيا،و السودان و موريتانيا، والسنغال، ونيجيريا إضافة إلى عدة دول عربية أخرى.