شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحد.. السعودية تنظم ملتقى "جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنظم المملكة العربية السعودية، الأحد، ملتقى "جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما من التأسيس إلى الرؤية".



ويتناول الملتقى الذي سيقام بقاعة الشيخ محمد السبيل بالمبنى الإداري للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدى يومين، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهدنا الحاضر عهد رؤية السعودية 2030.