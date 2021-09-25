28 ألف مستفيد من مشروع دعم الأطفال بعدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغ عددهم خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، 27,755 مستفيدا. وجرى فرز 9,627 طفلا، وتقديم العلاج لـ270 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 422 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ432 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 4,545 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 412 حالة، وحصلت 1,781 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل.



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