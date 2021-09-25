شكرا لقرائتكم خبر الدبيبة أمام المتظاهرين الليبيين: أنا خادمكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج آلاف عدة من المتظاهرين من مدينة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، والتقوا في ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية في مظاهرة رافضة لقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، الذي أصدره مجلس النواب.

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب بإسقاط مجلس النواب وبقاء الحكومة، كما خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن أخرى أبرزها مدينة مصراتة التي خرج فيها عدة آلاف، فيما تظاهر بضع مئات في مدينتي سبها وغدامس جنوب البلاد للأسباب والمطالب نفسها.

وانضم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المتظاهرين، وأثنى على تلبية المتظاهرين دعوته لدعم الحكومة، وقال للمتظاهرين: «إن خروجكم هو أقوى رسالة بأن ليبيا واحدة موحدة».

واضاف: «أنا خادمكم وهذه الأموال أموالكم ولا يمكن أن يمن عليكم أحد، ولقد صرفنا أموالا لدعم ومساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم».