الشيخ يطالب السودان بتسليم أموال حماس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مسؤول فلسطيني السودان أمس بتسليم أموال مصادرة منسوبة لحركة «حماس»، إلى السلطة الفلسطينية. وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، على حسابه بموقع «تويتر» «إن السلطة تتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين».



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