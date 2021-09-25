المعلمي يشارك في اجتماع اللجنة الثلاثية مع روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، في اجتماع اللجنة الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول المجلس، على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والإقليمية.



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