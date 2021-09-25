الحوثي يفرض حصارا خانقا على العبدية بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تفرض منذ أيام حصارا خانقا من كل الاتجاهات على سكان مديرية العبدية نتيجة هجومها الوحشي بمختلف أنواع الأسلحة على المديرية الواقعة جنوب محافظة مأرب.

وقالت في نداء عاجل بثته وكالة «2 ديسمبر» «إن سكان مديرية العبدية البالغ عددهم 5106 أسر نازحة ومقيمة بعدد 32,496 نسمة يعيشون في خطر كبير ويفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، حيث أصبح الوصول إليهم بالمساعدات صعبا جدا».

وأكدت الوحدة التنفيذية أن الوضع في المديرية أصبح كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن عددا من الأسر النازحة هربا من الحرب باتجاه مديرية حريب قد تقطعت بها السبل ومنعت من الخروج إلى أماكن آمنة، وشددت على أن هذا الوضع الكارثي يتطلب جهودا حثيثة وعاجلة من الجهات المعنية المحلية والدولية، ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء العمل الإنساني للتدخل العاجل وفك الحصار ووقف الهجوم البربري على المدنيين في العبدية وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة والخدمات الإنسانية.

وناشدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين منسق الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية ولا سيما الصليب الأحمر ومكاتب الأمم المتحدة إلى سرعة التدخل والعمل على فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى الأسر النازحة والمقيمة في المديرية، ولقي القيادي الحوثي أبوعلي الخولاني المعين من قبل الميليشيات قائدا لجبهة بيحان بشبوة مصرعه بغارة جوية.

وكشف نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما يقاتل أكثر من 6700 طفل بنشاط في جبهات الحوثيين.

وأشار في كلمة اليمن خلال الاجتماع رفيع المستوى، المعني بحماية الأطفال في النزاع المسلح، الذي عقد برعاية الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنيجر، إلى خطورة استخدام ميليشيات الحوثي المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن ستين ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات.

وأضاف «إن تحريف المناهج التي تطبعها الميليشيات في مناطق سيطرتها، يهدد بإنشاء جيل من المتطرفين، وأوضح أن قناصة ميليشيات الحوثي يحصدون أرواح الأطفال يوميا بطريقة بشعة في مدينة تعز، التي تعاني حصارا خانقا من قِبل الحوثيين منذ سبع سنوات.

وشدد المسؤول اليمني على أهمية تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف جرائم الحوثيين بحق الأطفال، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر أي جهد لحماية الأطفال والتخفيف من معاناتهم أثناء الحرب.

مشاهدات يمنية:

