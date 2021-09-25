شكرا لقرائتكم خبر الجيش الباكستاني يقضي على 6 إرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على 6 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قواته في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أمس، أن العملية جرى تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت قوات الجيش وكرا للإرهابيين في منطقة «خاران» ببلوشستان، وتم القضاء على 6 إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار، وصادرت قوات الجيش كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.



كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني يقضي على 6 إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.