20 قتيلا وجريحا في انفجار بمقديشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الشرطة «إن ثمانية أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 12 آخرون أمس إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو». وقالت الشرطة «إن امرأة وطفليها قتلوا في الانفجار الذي وقع بمنطقة الجبتة بالقرب من القصر الرئاسي»، بحسب محطة شبيلي الإذاعية. وكانت شبيلي ذكرت في وقت سابق أن اثنين من ضباط الشرطة الصومالية لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي وقع أمام أحد مراكز الشرطة بالعاصمة، وأضافت أن «الانفجار دمر عددا من السيارات الفاخرة والدراجات النارية». وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار.

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