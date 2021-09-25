مقتل جندي فرنسي حصل على جائزة ماكرون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل جندي فرنسي في القتال ضد جماعة إرهابية في مالي.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسرة القتيل، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزية، وجاء مقتل الجندي بعد حصوله على جائزة عسكرية من ماكرون في يونيو.

وأعلنت فرنسا أخيرا أنها ستعيد تركيز قتالها ضد الإرهاب في منطقة الساحل الشاسعة من خلال خفض عدد قواتها بمقدار ألفي جندي على المدى الطويل.

يذكر أن فرنسا، وهي القوة الاستعمارية السابقة تنشر 5100 جندي في المهمة الحالية، التي تحمل اسم مهمة «بارخاني»