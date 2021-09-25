الحرس الثوري ينقل صواريخه إلى سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر إعلامية أن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الايراني، تعمدت في اليومين الماضيين، نقل صواريخ إيرانية الصنع من طراز «بركان اتش2» من مخزن سلاح تابع للميليشيات بالقرب من منطقة الشبلي الأثرية ببادية الميادين شرقي دير الزور، ونقلتها عبر شاحنات بحراسة مشددة إلى مناطق ونقاط تمركز الميليشيات التابعة لإيران في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي.

وفيما لم ترد معلومات عن أسباب العملية، تؤكد المصادر أنها تندرج تحت التجهيزات المستمرة من قبل تلك الميليشيات لاستهداف قواعد ومواقع التحالف شرق الفرات، وفق ما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية.

ووثق المرصد منتصف الشهر الحالي، مقتل 3 أشخاص من ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي، جراء استهداف جوي عند الحدود السورية – العراقية، لآليات وشاحنات للميليشيات بريف البوكمال. وكان الاستهداف دمر 3 شاحنات للميليشيات.

ونشر المرصد في الفترة الماضية، أن ميليشيات الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني، عمدت إلى إخراج عدد كبير من الصواريخ «إيرانية الصنع»، من داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية الواقعة في محيط الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك خلال الساعات الفائتة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الميليشيات أخرجت الصواريخ بواسطة شاحنات وسط حماية مشددة، وشوهدت الشاحنات متجهة نحو سلسلة تل البطين ومنطقة حاوي الميادين، وهي ذات المناطق التي كانت الميليشيات الإيرانية قد نصبت بها منصات لإطلاق صواريخ في مايو الفائت، وجميعها موجهة نحو منطقة شرق الفرات، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية وأقرب منطقة لها هي حقل العمر النفطي كما سبق وأشار المرصد السوري.