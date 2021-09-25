شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يدعو تحالف الأحزاب المصرية لزيارة قرى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، قيادات تحالف الأحزاب المصرية، أن تزور القرى والمحافظات التى داخلت تحت مظلة مبادرة حياة كريمة من أجل إظهار حجم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمواطن المصرى وأن يعيش حياة كريمة فى جميع جوانب الحياة.

وأضاف محمد تيسير مطر خلال كلمته باجتماع المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية مساء اليوم: "سعيد جدا بفكرة أن يناقش تحالف الأحزاب المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان غاية فى الأهمية وتظهر للعالم أجمع مدى أهمية مصر بملف حقوق الإنسان بعد ثورتى يناير ويونيو.

وأشار محمد تيسير مطر إلى أنه بحكم أنه أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شارك فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا الأحزاب المصرية التى تحت مظلة حقوق الإنسان أن تعمل بملف الوعى حتى لا يختزل البعض ملف حقوق الإنسان فى أموار محدودة للغاية.