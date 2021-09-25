التعليم: كتاب الإنجليزي لرابعة ابتدائي يربط المتعلم بالواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتاب اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي يدعم مهارات المتعلم في التعبير عن ذاته من خلال التكامل بين مهارات اللغة المختلفة.

وأضافت شلبي، في تصريحات لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أن المتعلم يستمع ويقرأ عن موضوعات شيقة ترتبط بحياته الواقعية ومحيطه القريب وترتبط بالمواد الدراسية الأخرى في ذات الوقت، ويتناقش ويكتب عن ذات الموضوع، كما يبحث عن معلومات أخرى إضافة لما تم تقديمه له لتشجيع المتعلم على البحث والاستقصاء.

وأوضحت مدير مركز المناهج، إن المتعلم يتدرب على التعلم في ضوء نواتج تعلم محددة، ويتدرب كذلك على قياس ما حققه منها في نهاية الوحدة ما ينمي قدرة المتعلم على التقييم الذاتى و التعلم المستمر أجمل.