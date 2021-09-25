لمعلمي المدارس الفنية.. بدء التقديم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي (تعرف على الأوراق المطلوبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالإشارة إلى كتاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، والتي تعلن فيه قبول دفعة جديدة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي ودراسات تكميلية، ويمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من 3 سنوات وعلى رأس العمل بالوزارة حاليًا.

وقالت الوزارة، إنه من يرغب في التقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي، عليه التقدم بأوراقه للكلية خلال أسبوعين، حيث إن الدراسة ستبدأ يوم 15 أكتوبر 2021.

وبحسب خطاب صادر عن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية، أكدت فيه أن التخصصات هي: تكنولوجيا السيارات والجرارات وتكنولوجيا التبريد والتكييف وتكنولوجيا الإنتاج وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الكهرباء.

كما حددت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها، الأوراق المطلوبة للتقديم والتي جاءت على النحو التالي:

- أصل شهادة المعهد أو الدراسات.

- بيان حالة وظيفية.

- خطاب يفيد بأن المتقدم على رأس العمل.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية.

- أصل شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية.