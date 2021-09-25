بنظام التحويل.. بدء الدراسة رسميًا في كلية الطب بجامعة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر بنظام التحويل.

أضاف رئيس الجامعة، أن الموافقة صدرت عقب زيارة اللجنة الثلاثية ولجنة قطاع العلوم الطبية للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية لإمكانية بدء الدراسة بها هذا العام.

وأضاف أن اللجنة الثلاثية تفقدت مبنى كلية الطب بالجامعة بمدينة طيبة ليكون مقرا لكلية الطب البشرى، والمقام على مساحة 13 ألف متر مربع ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب للعميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومكاتب للإداريين ومعامل لقسم التشريح الآدمي ومعمل الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمكتبة، ومركزا للاختبارات الالكترونية بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء وجراج للسيارات خدمة العملية التعليمية بكلية الطب.

وأشار الدكتور محمد محجوب، إلى أن اللجنة خلال زيارتها، تفقدت مستشفى الكرنك الدولى وكذلك الأرض المخصصة بمساحة ٥ أفدنة لإقامة مستشفى للجامعة بمدينة طيبة لتقييم الإمكانات المادية والبشرية والتي كانت مؤهلة لبدء الدراسة بكلية الطب هذا العام لتقديم الخدمة الطبية لأبناء الأقصر فى مختلف التخصصات، من خلال دعم كليات الطب بقطاع صعيد مصر أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وانتداب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لبدء الدراسة في الكلية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون لتدريب طلاب " طب الأقصر" بمستشفى الكرنك الدولى وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجامعة حتى صدرت الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الأقصر.