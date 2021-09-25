"الكبد الدهني والعادات الغذائية".. في المؤتمر الطبي بالفيوم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

نظم المستشفى العام في الفيوم، المؤتمر الطبى الخاص بأمراض الكبد تحت عنوان "نحو كبد أفضل"، تحت رعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد الحضور على انحسار إصابات الفيروسات الكبدية، بعد العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض الفيروسات الكبدية.

شارك في المؤتمر أساتذة الكبد فى مستشفيات "عين شمس، وبنى سويف والشرطة، والإسكندرية، معهد تيودور بلهارس"، كما شهد جلساته، الدكتور مجدى الصيرفى أستاذ الكبد بالقصر العينى ومستشار وزير الصحة للعلاقات الخارجية، والدكتور عبد السلام شلبي الأمين العام المساعد للزمالة المصرية، والدكتور محمد القصاص رئيس رابطة الكبد بشمال أفريقيا والدكتور أحمد على جمعة استشارى الكبد والمناظير بالمستشفى الجامعي بالفيوم.

وقال الدكتور محمد الإبجيجي استشاري أمراض الكبد والمناظير بمعهد الكبد القومي، إن محافظة الفيوم هي من أوائل المحافظات التى كان يعاني مواطنوها من الفيروسات الكبدية، ولكن بعد مبادرات الرئيس السيسى لعلاج الفيروسات الكبدية، تراجع عدد المرضى بشكل كبير، لكن انتشر وبشكل كبير مرض الكبد الدهني، وهو المرض الذي ينتشر بشكل مثير للقلق في العالم ومصر حاليا.

وأضاف أن الكبد الدهني يرجع سببه إلى العادات الغذائية من حيث تناول أطعمة مليئة بالدهون، منها الأطعمة السريعة المجهزة بالمحلات و التى يجري طبخها الزيوت المهدرجة، فضلا عن عدم ممارسة الرياضة، خاصة المشي.

وأوضح أن دراسات وأبحاث أثبتت إصابة الأطفال فى سن الـ12 عاما بالكبد الدهني نتيجة عدم تناولهم الخضروات الطازجة واعتمادهم على الأكلات الجاهزة من المطاعم.

وطالب "الإبجيجى" برفع أسعار الأطعمة التى تسبب الكبد الدهنى، وخفض أسعار الأطعمة الصحية للحفاظ على صحة المصريين.

وأكد الدكتور سامح رمضان رئيس قسم الكبد بمستشفى الفيوم العام، وأمين عام المؤتمر بالتوسع فى الدراسات والأبحاث لإيجاد سبل علاج الكبد الدهني، ومتابعة المصابين بفيروس "B".

وقال الدكتور "رمضان" إن مستشفى الفيوم العام أقام مركزا لعلاج المصابين بأورام الكبد عن طريق العلاج الكيماوي.

وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بعلاج تقرحات القولون والعلاج البيولوجى، والذي أثبت نجاحا كبيرًا بعد العلاج .