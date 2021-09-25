اختتم الخميس الماضي، التمرين الرباعي المشترك بجمهورية اليونان بالعاصمة أثينا، وذلك بمشاركة وحدات المظلييين و قوات الأمن الخاصة، بالقوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة الإماراتية، والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات بالجيش المصري، وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية، بحضور نائب وزير الدفاع اليوناني، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، وقادة القوات بوزارة الدفاع اليونانية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان سعد العمار، ومساعد قائد وحدات المظليين والقوات الأمن الخاصة اللواء الركن سلطان إسلام. ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع، والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية، لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبيّة والقتاليّة، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية، التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي يحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها، تحقيقًا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.



كانت هذه تفاصيل خبر القوات البرية تختم التمرين الرباعي في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.