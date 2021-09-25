قانون للجمهوريين يمنع تخفيض العقوبات على إيران

لمعالجة رفض إدارة بايدن إطلاع الكونجرس على حالة المفاوضات مع إيران، والتنازلات التي تجري مناقشتها في تلك المحادثات، نجح الجمهوريون في تضمين عدة إجراءات بمشروع قانون الدفاع السنوي، من شأنها أن تمنع إدارة بايدن من تزويد إيران بالأموال، وسيتطلب من الإدارة الإفصاح عن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية التي تقدمها لإيران.

دونت اللجنة الجمهورية (RSC)، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونجرس، برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لـ2022، الذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع. يستخدم الجمهوريون قانون الدفاع الوطني NDAA في قمع إيران، وكشف التنازلات التي تقدمها إدارة بايدن لطهران كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

قانون NDAA

بحسب «واشنطن فري بيكون»، فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون NDAA، التي سيتعين أيضًا أن يصادق عليها مجلس الشيوخ، ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد. كان الجمهوريون يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ شهور، وفقًا لمصادر في الكونجرس تعمل على هذه المسألة.

ويقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران، وجهودها لتزويد إيران بشريان الحياة المالي.

وعملت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين على فرض العديد من الإجراءات في القانون التي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة بايدن في أثناء تفاوضها مع إيران.

ويروج قادة الحزب الجمهوري لشرط واحد، من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونجرس على الفور عندما يتم إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونجرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران، وذلك لمعالجة رفض إدارة بايدن إطلاع الكونجرس على حالة المفاوضات مع إيران، والتنازلات التي تجري مناقشتها في تلك المحادثات، بينما في الوقت الحالي الإدارة غير ملزمة بتقديم مثل هذا الإخطار.

العمليات الخبيثة

يتطلب إجراء آخر من الحكومة أن تقدم للكونجرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأمريكية، وهو مطلب آخر غير مسبوق. سيشمل ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران، ومؤامرات الاختطاف، وانتهاكات التصدير، وأنشطة خرق العقوبات، وغسل الأموال وغيرها.

ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أمريكا، بما في ذلك مؤامرة اختطاف رفيعة المستوى لصحافي أمريكي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام.

وهناك أيضًا إجراء يتطلب من وزير الدفاع إبلاغ الكونجرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كما أن هناك قلقا متزايدا في الكونجرس من أن هذه الميليشيات تخطط لهجمات إرهابية على المواقع الأمريكية، حيث تم تحديد الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق، باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أمريكية، بما في ذلك هجمات على مجمع السفارة الأمريكية في العراق.

كما تم تناول القانون العلاقة المتنامية بين إيران والصين، حيث سيُطلب من الحكومة تزويد الكونجرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين، بما في ذلك أي عمليات نقل أسلحة وزيارات عسكرية ودعم مادي من بكين إلى طهران.

وتتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونجرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة، التي تشمل «حزب الله» في لبنان و«حماس».

وقال النائب الجمهوري جيم بانكس: «لا أحد يفهم التهديد الإيراني كما يفهمه أعضاء لجنة RSC، فمنذ بداية الكونجرس قاد RSC المعركة لمحاسبة إدارة بايدن على خططها الكارثية لإعادة الدخول في صفقة أوباما الإيرانية الفاشلة».

متطلبات قانون NDAA:

يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونجرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.

أن تقدم الحكومة للكونجرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأمريكية

إبلاغ وزير الدفاع الكونجرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق

سيُطلب من الحكومة تزويد الكونجرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين

تتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونجرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة، التي تشمل «حزب الله» في لبنان.