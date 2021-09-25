8 قتلى إثر هجوم مفخخ في الصومال

قُتل ثمانية أشخاص في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة. وقال مكاوي أحمد مودي قائد شرطة منطقة حمر ججب، حيث وقع الهجوم، «تأكد مقتل ثمانية أشخاص معظمهم مدنيون، وجرح سبعة في انفجار سيارة مفخخة»، ووقع الانفجار القوي قبل الظهر عند نقطة تفتيش تقع على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي.

وذكر شاهد عيان أن السيارة انفجرت عند الحاجز أثناء تفتيشها من قبل الحرس، وقال محمد حسن «أوقف حراس أمنيون السيارة ووقع الانفجار، فيما كانت هناك سيارات عدة متوقفة، وأشخاص يمرون في الشارع المجاور».

وتبنت حركة الشباب في بيان مقتضب الهجوم «الذي استهدف نقطة التفتيش الأمني الرئيسية للقصر الرئاسي». وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ العام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.