8 قتلى إثر هجوم مفخخ في الصومال

وذكر شاهد عيان أن السيارة انفجرت عند الحاجز أثناء تفتيشها من قبل الحرس، وقال محمد حسن «أوقف حراس أمنيون السيارة ووقع الانفجار، فيما كانت هناك سيارات عدة متوقفة، وأشخاص يمرون في الشارع المجاور».
وتبنت حركة الشباب في بيان مقتضب الهجوم «الذي استهدف نقطة التفتيش الأمني الرئيسية للقصر الرئاسي». وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ العام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.
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