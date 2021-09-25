ميركل تدعو إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن

ورأت ميركل أن على ألمانيا أن تسهم أيضا في أن «يتمكن آخرون من العيش بأمان»، محذرة من أنه بدون ذلك ستتوقف أجهزة في الخارج عن تقديم المساعدة لألمانيا، والبعث بإشارات مفيدة، كما حدث في إحباط الهجوم المحتمل على المعبد اليهودي في مدينة هاجن.
وأعربت عن اعتقادها بأن الأمن يتوقف أيضا على التعايش الدولي، وقالت إن من المهم لهذا السبب أن تدعم ألمانيا قواتها الأمنية وأن تقدم لها أفضل تجهيزات، وأن توفر لها المال، ولا تعامل الجيش والشرطة بريبة. كان الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير دعا خلال خطبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن تنهج بلاده سياسة خارجية أكثر صدقا وذكاء وقوة، كدرس مستفاد من فشل المهمة الغربية في أفغانستان.
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