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تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:32
طائرة مسيرة حوثية (أرشيفية)
عربي ودولي

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نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه دمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة نجران .
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن التحالف قوله، إن «المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وعبثية».
كما اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات باتجاه المملكة، في وقت سابق اليوم السبت.
وقال التحالف، إن ذلك يعني «استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

المصدر: وكالات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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