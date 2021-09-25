أفغانستان.. "طالبان" تعلق 4 جثث لخاطفين في شوارع المدينة بعد مقتلهم في اشتباكات معها

قامت حركة طالبان الأفغانية، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، بتعليق 4 جثث لخاطفين في ساحات مختلفة بمدينة "هرات" غربي أفغانستان، وذلك بعد ساعات من مقتلهم في اشتباكات مع قواتها.



حيث نقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مسؤولين من "طالبان" (لم تسمّهم) قولهم إن "الرجال الأربعة، الذين عُلقت جثثهم عند مفترق الطرق بمدينة هرات، كانوا قد اختطفوا رجل أعمال مع ابنه".



أضاف المسؤولون أن "الخاطفين قُتلوا خلال اشتباكات مع قوات طالبان". وأكدوا أن "جثث الرجال عُلقت عند مفترق الطرق؛ لتكون عبرةً للخاطفين الآخرين".



في المقابل لم يكن رجل الأعمال الذي تم إنقاذه وابنه على استعداد للتحدث لـ"طلوع نيوز"، إلا أن أقاربهما أكدوا أنهما اختُطفا في هرات من خارج متجر الوقود الخاص بهم.



في المقابل يشكل الاختطاف مشكلة كبيرة في هرات، بحسب السكان، الذين حثوا "طالبان" على قمع هذه الظاهرة.



من جهتها، تعهدت "طالبان" بأنها ستعمل على قمع الخاطفين، بحسب المصدر نفسه. وفي الأيام الماضية أنقذت قوات "طالبان" فتى من الخاطفين في مدينة هرات، بحسب المسؤولين.



جدير بالذكر أنه في ​منتصف أغسطس/آب 2021، تمكنت حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان، وذلك بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد نهاية الشهر ذاته.



في سياق ذي صلة قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن واشنطن تندد بأشد العبارات بتصريحات لمسؤول في حركة طالبان، قال فيها إن الحركة ستعيد العمل بالإعدام وقطع الأطراف كعقوبات في أفغانستان.



أضاف برايس، رداً على تصريحات الملا نور الدين ترابي، القيادي في الحركة، لوكالة أسوشييتد برس، أن تلك الأعمال ستشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المصدر: الاناضول