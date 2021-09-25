مع اقتراب الشتاء.. هل يعود البريطانيون إلى الإغلاق من جديد؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 8 ثواني

استبعدت الحكومة البريطانية إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد في البلاد هذا العام، كما حصل العام الماضي نتيجية تفشي فيروس كورونا.

وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته “لا ترى أنها ستتخذ تدابير على شاكلة ما قامت به خلال عيد الميلاد الماضي”، عندما أقرت مكرهةً قيوداً على الاختلاط الاجتماعي نتيجة التصاعد في معدلات إصابات كورونا آنذاك.

وبعد ظهور متحورة “ألفا” في فترة التحضير لعيد الميلاد عام 2020، مضافة إلى إخفاقات سابقة في السيطرة على تفشي “كوفيد- 19″، تفاقم حجم ونطاق موجة كورونا خلال الشتاء الماضي في المملكة المتحدة، فذهب ضحيتها عشرات الآلاف من السكان في الأقاليم الأربعة (إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، واسكتلندا).

ولكن مع إعطاء أكثر من 80 في المئة من السكان البالغين في بريطانيا الجرعتين التحصينيتين المطلوبتين من لقاح “كوفيد- 19″، والشروع في توزيع جرعات معززة لملايين البريطانيين، تأمل الحكومة في ألا تضطر إلى فرض قيود جديدة هذا الشتاء مرة أخرى.

مع تزايد المخاوف من شتاء “مخيف” تنتظره بريطانيا، كشفت الحكومة النقاب عن مجموعة تدابير وقيود، موزعة وموضوعة على أساس خطتين “ألف” و”باء”، في سبيل مواجهة عودة متوقعة في حالات “كوفيد- 19” وإصابات الإنفلونزا الموسمية وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، خلال الشهور المقبلة.

ضمن “الخطة ألف”، تندرج خمس ركائز أساسية: أولاً، التطعيم المعزز، ويشمل تقديم جرعات معززة للشريحة العمرية فوق الخمسين، وتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة. ثانياً، اختبارات الكشف عن الفيروس والعزل، مع الإبقاء على القوانين الخاصة بالحجر الصحي بالنسبة إلى الحالات الموجبة (الإصابات المؤكدة). ثالثاً، عدم إلغاء القيود على حدود البلاد والقائمة الحمراء الخاصة بالسفر. رابعاً، ضخ 5.4 مليار جنيه استرليني في مؤسسات “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” (“أن أتش أس”NHS ) لمساعدتها في تقديم العلاج المتأخر لأعداد ضخمة من المرضى. خامساً، التشديد، بالنسبة إلى الناس والشركات على حد سواء، على ضرورة التهوية وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة المزدحمة، وغسل اليدين.

ترمي التدابير المذكورة آنفاً إلى إبقاء إصابات “كوفيد- 19” تحت السيطرة، والحؤول دون تراكم الأعباء على كاهل “هيئة الخدمات الصحية الوطنية”. وفي حال لم تجدِ نفعاً، ستلجأ الحكومة إلى “الخطة باء”. وتتضمن الأخيرة إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية في “بعض الأماكن” (المتاجر ووسائل النقل على الأرجح)، وضرورة تقديم شهادات التطعيم كشرط لارتياد الملاهي الليلية، فضلاً عن إرشادات بشأن العودة إلى العمل من المنزل بالنسبة إلى بعض الموظفين.

قال جونسون متحدثاً عن “الخطة باء” “إنها سلسلة متدرجة من الخطوات، ونحن طبعاً لا نريد ولا نتوقع أن نقوم بأي تدبير يشابه ما اضطررنا إليه في عيد الميلاد الماضي”.

وعندما سئل عما إذا كان سيلغي الاحتفال بعيد الميلاد مرة أخرى، أجاب رئيس الوزراء البريطاني إن ذلك “أبعد كثيراً من أن يكون تدبيراً مخططاً له”. يبدو أن الحكومة لا تعتزم إدخال البلد في إغلاق شتوي آخر، ولكن بعدما تعلمت من أخطاء سابقة متصلة بتقديم وعود والعجز عن الوفاء بها، رفضت استبعاد أن بريطانيا ربما ينتظرها إغلاق محتمل.