تدمير منصة إطلاق صواريخ ومسيرات حوثية مفخخة في محافظة الجوف اليمنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف تستخدمه مليشيا الحوثي لإطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأعلن التحالف أن عملية التدمير شملت استهداف منصة الإطلاق وطائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين.

يأتي ذلك فيما اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة اليوم السبت، كما دمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران.

وأعلن التحالف، “استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت الجمعة، ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها.

وقبل ذلك، أسقطت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

كما دمرت الدفاعات السعودية مساء الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا، الخميس.