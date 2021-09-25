شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون النفط بدولة عربية يكفيها 10 أيام فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة غير مسبوقة بالسودان، كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين على عبيد، اليوم ، أن مخزون النفط يكفي حاجة بلاده لمدة لا تتجاوز 10 أيام على الأكثر.

وفي بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع “فيسبوك” ناشد الوزير، المواطنين بشرق البلاد، إلى السعي من أجل التوصل لحلول عاجلة لتجنيب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية.

وأضاف وزير الطاقة والنفط السوداني أن خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق.

بينما أوضح الوزير أن الإنتاج في مصفاة الخرطوم مستمر بصورة طبيعية، منوهاً أن محطات الضخ توقفت، مما يعني توقف وارد المنتجات البترولية .

وحول سبب التوقف قال الوزير إن توقف الصادر بسبب منع إحدى البواخر من نقل الخام أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء بشائر، منوها أن هذا لن يستمر أكثر من 10أيام بعدها ستمتليء المستودعات بالخام.