شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب يزورون جامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جامعة الجلالة، وهى إحدى الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتى تُنشئها الدولة المصرية لإثراء العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك لتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة لشبابنا والمساهمة فى تزويدهم بتعليم جيد يتناسب مع سوق العمل المحلى والعالمي.

وكان فى استقبال الوفد الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية بالجامعة، وقام باصطحاب الوفد لتفقد أقسام الجامعة والاطلاع على حجم الإنجاز الذى يتم على مدار الساعة لتوفير كافة سُبل الراحة والتيسير للطلاب.

كما تم استعراض البرامج التعليمية المتطورة المستهدف تقديمها للطلاب لمواكبة التطور الهائل فى النظم التعليمية وإعداد الطالب بالشكل الأمثل لسوق العمل فى ضوء توظيف الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والحوكمة الجارية بكامل جهات الدولة.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إعجابهم وسعادتهم بهذا الفكر المتطور الذى تنتهجه الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة، وثقتهم بأن القيادة السياسية لديها من الوطنية والرؤية الصائبة والنوايا المخلصة لوضع مصر على خريطة الدول الحديثة المتطورة.

وقدم الوفد الشكر لرئيس الجامعة ومساعديه وأعضاء هيئة التدريس على المجهود الواضح والمتميز، وتم الإعراب عن خالص امتنان الوفد لحفاوة الاستقبال والاستعداد للتعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والجامعة للمساهمة فى تنفيذ رؤيتها.