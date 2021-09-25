شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : 41 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 55 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 811 ألفا و 447 في حين تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى .2445

وعن حالات الشفاء، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 55 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 408 آلاف و 338 حالة.