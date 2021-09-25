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مقتل 8 وإصابة 12 في انفجار سيارة مفخخة بـ «مقديشو»

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الدمام - شريف احمد - لقي ثمانية أشخاص، على الأقل ، مصرعهم وأصيب 12 آخرون اليوم ، في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال، مكاوي أحمد مودي قائد شرطة منطقة حمر ججب في تصريح صحفي : إن أمرأة وطفليها قتلوا في الانفجار الذي وقع بمنطقة الجبتة بالقرب من القصر الرئاسي ، مؤكدا مقتل ثمانية أشخاص معظمهم مدنيون، وجرح سبعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة .

ووقع الانفجار اليوم عند نقطة تفتيش تقع على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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