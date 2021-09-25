شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار «لا بالما» مع اشتداد ثوران البركان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت انفجارات بركانية في جزيرة لا بالما الإسبانية في إطلاق حمم في الهواء اليوم السبت مع انفتاح منفذ جديد للانبعاثات، مما اضطر السلطات لإغلاق المطار في حين اصطف الناس في طوابير طويلة لمغادرة الجزيرة باستخدام العبّارات.

ودخل بركان كومبري فييخا، الذي بدأ ثورانه يوم الأحد الماضي، مرحلة انفجار جديدة. وقال معهد جزر الكناري للبراكين إن منفذا جديدا للانبعاثات انفتح غربي الفوهة الرئيسية.

وقال المعهد الوطني للجغرافيا والتعدين إن طائراته المسيرة رصدت انكسارا في الهيكل المخروطي للبركان.