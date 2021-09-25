الرئيس الأميركي: أزمة مهاجري هايتي مصدر «إحراج»

نيويورك ـ د ب أ: في ظل مواجهة ضغوط سياسية متصاعدة من كل الأطراف بسبب تعامله مع الحدود، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن معاملة مهاجري هايتي هذا الأسبوع كانت مصدر “إحراج” و”خطيرة”. وتعهد بايدن بأن تكون هناك عواقب بعد تحقيق في طريقة تعامل عناصر حرس الحدود على خيول بمواجهة المهاجرين القادمين من هايتي، وبدا أن بعضهم يلوحون باللجام كسياط. وقام المسؤولون في وقت لاحق بتعليق دوريات الخيالة لعناصر حرس الحدود في مدينة ديل ريو بولاية تكساس، على الحدود مع المكسيك. قال بايدن “إنها (تلك المعاملة) ترسل رسالة خاطئة في مختلف أنحاء العالم.. هذه ببساطة ليست طبيعتنا”. وأظهرت صور عميلا وهو يمتطي جوادا يحمل ما بدا أنه حبال أو لجام بينما كان يطارد المهاجرين القادمين من هايتي ويحاولون العودة إلى أحد المخيمات حيث تجمع الآلاف من طالبي اللجوء.

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