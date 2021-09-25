باريس ـ د ب أ: قتل جندي فرنسي في القتال ضد جماعة إرهابية في مالي. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسرة القتيل، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه مساء الجمعة. وقتل الجندي امس الاول، وكان قد حصل على جائزة عسكرية من ماكرون في يونيو. وأعلنت فرنسا مؤخرا أنها ستعيد تركيز قتالها ضد الإرهاب في منطقة الساحل الشاسعة من خلال خفص عدد قواتها بمقدار ألفي جندي على المدى الطويل.

يذكر أن فرنسا، وهي القوة الاستعمارية السابقة تنشر 5100 جندي في المهمة الحالية، التي تحمل اسم مهمة “بارخاني”.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي فرنسي فـي مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.