طفرات كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عبر الهواء

■ تراجع الإصابات لأدنى مستوياتها فـي السعودية

■ اليمن يتسلم الدفعة الثالثة من لقاحات كورونا

■ توصية بزيادة عدد رواد المطاعم بالأردن

■ مصر توافق على استخدام لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي

■ الرئيس التونسي يأمر برفع حظر التجول

■ إلزام قائدي السيارات بالاحتفاظ بكمامات فـي ألمانيا

نيويورك ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أفادت دراسة أجراها علماء جامعة أوكسفورد، بأن طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عن طريق الهواء. وجاء في الدراسة التي نشرها المكتب الصحفي لجامعة أوكسفورد لصالح الجمعية الأميركية للعدوى والأمراض: فيروس (سارس كوف2) يتطور نحو الأنواع التي لديها قابلية للانتقال عبر الهواء”. وأضافت الدراسة: “توفر الكمامات الفضفاضة تحكماً ملحوظاً. لذلك الكمامات ستبقى ضرورية حتى بصبح مستوى التطعيم عالياً جداً”. كما أوضح البيان أن الدراسة أظهرت أن الكمامات خفضت بشكل ملحوظ دخول الحمض النووي الريبي الفيروسي بنسبة تتراوح بين النصف والثلث.

خليجيا، تواصل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19) في السعودية تراجعها لأدنى مستوياتها منذ مارس 2020 مسجلة 51 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اليمنية، عن تسلمها ثالث دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي، إن 356 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى مدينة عدن جنوب اليمن. بدوره، أكد وزير الصحة اليمني قاسم بُحيبح، أن اللقاحات ستوزع على أناس تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من أسترازينيكا. في الأردن قرر وزير السياحة والآثار نايف الفايز، رفع توصية بزيادة الأعداد المسموح بها في المطاعم والمحددة بستة أشخاص لكل طاولة. ونقلت وكالة أنباء “عمون” عن الفايز تصريحات أكد خلالها إنه سيتم رفع التوصية مع الالتزام بعدد من اشتراطات الصحية، كما لفت إلى لضرورة أن يكون كل الذين في المطعم حاصلين على سند أخضر، يشير إلى أن الشخص تلقى جرعتي اللقاح، وهو ما يصعب رفع السعة للطاولة في المطاعم. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 927127.

في مصر، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن مصر وافقت على استخدام اللقاح الروسي (سبوتنيك لايت) اللقاح من جرعة واحدة للتلقيح ضد كورونا. وسبق لمصر الموافقة على لقاح “سبوتنيك في” الروسي، من جرعتين في فبراير الماضي. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 36 حالة وفاة إضافية. في السياق قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع حظر التجول الليلي المطبّق في تونس منذ العام 2020 للحد من انتشار وباء كورونا كما أقرّ ضرورة إبراز شهادة تطعيم كاملة خلال المشاركة في التظاهرات العامة والخاصة. ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من اليوم الأحد، على ما أوضحت الرئاسة التونسية في بيان الجمعة. دوليا، تعتزم ألمانيا إلزام سائقي السيارات بالاحتفاظ بكمامات داخل سياراتهم. وأكدت وزارة النقل الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيتعين على قائد كل سيارة مستقبلا الاحتفاظ دائما بكمامتين في السيارة حتى عقب انتهاء جائحة كورونا. آسيويا أعلن وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينجلا إن بلاده ستقوم بإنتاج ثمانية ملايين جرعة من عقار “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا المستجد لتكون متاحة بنهاية شهر أكتوبر المقبل، في إطار تحالف “ كواد” أو مايعرف رسميا باسم “الحوار الأمني الرباعي”.