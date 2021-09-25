المديرة المالية لـ«هواوي» إلى الصين بعد التوصل إلى تسوية

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات: غادرت مينج وانزو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات كندا متوجهة إلى الصين بعدما تم التوصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية. وتم توجيه اتهام إلى مينج، ابنة مؤسس شركة هواوي رين زينجفوي، بالاحتيال المصرفي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاك العقوبات ضد إيران. وجرى احتجاز مينج في كندا في عام 2018 وسعت الولايات المتحدة إلى تسلمها. وبموجب الاتفاق الذي تم في محكمة نيويورك، سحبت الولايات المتحدة طلب تسلمها، وسمحت لها بالعودة إلى الصين.

وقالت وزارة العدل الكندية إن مينج لديها الحرية في مغادرة كندا وذلك في أعقاب اتفاق مقاضاة مؤجل مع السلطات الأميركية. وقد سحبت الحكومة الأميركية طلب تسلم مينج من كندا أمس الاول، فقامت محكمة كندية برفع كل متطلبات الإفراج بكفالة عن مينج. وأوضحت الوزارة في بيان “مينج وانزو حرة لمغادرة كندا”. وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي بأن مينج في طريقها إلى الصين في أعقاب “جهود حثيثة” بالنيابة عن الحكومة الصينية من أجل إطلاق سراحها. من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الجمعة إنه تم إطلاق سراح المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور اللذين كانا معتقلين في الصين. وخلال مؤتمر صحفي، قال ترودو إن كوفريج وسبافور استقلا طائرة من الصين مع سفير كندا لدى الصين دومينيك بارتون.