قتيل ومصابون فـي انفجار يستهدف قافلة لطالبان بأفغانستان

إسلام آباد ـ د ب أ: ذكر مسؤولون أفغانيون وشهود عيان أن شخصا واحدا على الأقل قتل، وأصيب 7 آخرون، في انفجار، بولاية “ننكرهار” شرق أفغانستان، استهدف قافلة تابعة لحركة طالبان. ووقع الانفجار، في مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية “ننكرهار”، طبقا لما ذكره متحدث باسم طالبان بالولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وذكر مصدر بالمستشفى بولاية “ننكرهار” أنه تم نقل المقاتل القتيل من حركة طالبان وسبعة أشخاص مصابين، من بينهم أربعة مدنيون، إلى المستشفى. ونقل شهود عيان عن وسائل إعلام محلية قولها إن الانفجار، ناجم عن قنبلة، كانت مخبئة بجانب الطريق وانفجرت، عندما مرت قافلة من مقاتلي طالبان من المنطقة.

يذكر أن عمليات القتل المستهدفة والانفجارات ارتفعت، بولاية “ننكرهار”، التي كانت في السابق، معقلا لتنظيم “داعش”، منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان، في منتصف أغسطس الماضي.