دولة أوروبية تسجل أكثر من 3.5 ألف إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 50 وفاة و3525 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة مع 52 وفاة و3797 إصابة أمس فيما تماثل 4451 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و657215 إصابة بالفيروس، منها 130653 حالة وفاة في ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.