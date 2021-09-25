ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر، اليوم السبت مع استقرار أسعار المعدن النفيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا نظرا للعطلة الأسبوعية.



والسبت والأحد عطلة أسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر إلى 7708 دنانير (56.31 دولار) مقابل 7700 دينار (56.23 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 6745 دينارا (49.27 دولار) مقابل 6738 دينارا ( 49.20 دولار) أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر إلى 5781 دينارا (42.23 دولار) مقابل 5775 دينارا ( 42.17 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4496 دينارا (32.85 دولار) مقابل 4492 دينارا (32.80 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3854 دينارا (28.15 دولار) مقابل 3850 دينارا (28.15 دولار) أمس.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر إلى نحو 239.718 ألف دينار (1751 دولارا) مقابل 239.467 ألف دينار (1749 دولارا)، أمس.

وزاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) إلى 53.957 ألف دينار (394.17 دولار) مقابل 53.901 ألف دينار (393.59 دولار)، أمس.

وفي ختام تعاملات الأسبوع، أمس الجمعة، عوض الذهب بعض خسائره بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوما بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1754.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهذا عكس ما حدث أمس الأول الخميس عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.