أمام الأمم المتحدة.. رئيس الوزراء السوداني متحدثاً عن أزمة سد النهضة: الأطراف عجزت عن الوصول لاتفاق بسبب التعنت الإثيوبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على رفض الخرطوم لأي إجراء أحادي بخصوص سد النهضة، مؤكداً على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال حمدوك، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، إن الأطراف عجزت خلال جولات المفاوضات في الوصول إلى اتفاق بسبب التعنت الإثيوبي رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أنه من الضروري التوصل لاتفاق ملزم لتجنيب السودان الأضرار المحتملة التي تهدد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان.

وأشار إلى أن بلاده تكبدت العديد من الخسائر إبان الملء الأحادي الأول والثاني للسد رغم الإجراءات الإحترازية لتفادي الأضرار.

وقال رئيس الوزراء السوداني إنهم يدعمون التوصل لاتفاق ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، مؤكداً استعداد بلاده لاستئناف المشاركة في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة.