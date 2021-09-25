شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا "الإنتاج الحربي والشباب" يشهدان تخرج الدفعة الثانية لأكاديمية الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الإنتاج الحربي بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2020/2021)، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم إجراء الاحتفال بمسرح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الحفل على أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم إهتماماً بالغاً بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة وتسعى لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، معرباً عن تمنياته أن تستمر الأكاديمية في تقديم نماذج علمية ومِهنية مشرفة من مهندسين ذوي كفاءة عالية في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الميكانيكية والكهربائية والكيميائية) ، موضحاً أنه إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية يتم الاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف التخصصات الهندسية تقديراً لتفوقهم ونجاحهم وإحتفاءً بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسي الماضي.

كما تقدم الوزير "مرسي" بالتهنئة للأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم على توليه مهام عمادة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة متمنياً أن يُكمِل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المزيد من الخطوات التي تحقق لها هدفها في أن تكون صرحاً شامخاً على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد على سرعة الانتهاء من إعداد ملف مشروع الجامعة الأهلية تحت مسمى "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" والتي ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للرقي بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها.

وخلال الحفل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وقام طلاب الأكاديمية بتقديم عدد من العروض الفنية الهادفة التى تناقش قضايا هامة فى المجتمع.

من جانبه أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدور الذي تقدمه وزارة الإنتاج الحربى في العملية التعليمية بجميع مراحلها موجها التهنئة للخريجين بيوم التخرج، الذي يحصدون فيه ثمار جهودهم طوال سنوات الدراسة، مؤكدا أنهم مصدر فخر واعتزاز لآبائهم ووطنهم ومجتمعهم، الذين يعولون عليهم الكثير في بناء مستقبله والمساهمة في تطويره، والاستفادة من علمهم في رفعة وطنهم.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تسعى دائماً لأن تضم "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، كما تقوم بتأهيل طلابها علمياً وعملياً وتوفر لهم فرص التدريب في شركات الإنتاج الحربي المختلفة وتشجعهم على المشاركة فى المسابقات الدولية وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، لافتاً إلى أنه تم حث الطلاب على استكمال ما وصلوا إليه بالعمل الدائم على تنمية وصقل مهاراتهم فى مراحل حياتهم القادمة ومواكبة التطورات العالمية في المجالات التكنولوجية المختلفة.