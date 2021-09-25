شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير حسين طنطاوي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

ودعا تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، جميع الحضور من قيادات المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي، واصفا إياه بالرجل الوطني.

ويجتمع الآن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل الذى يترأسه النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ومن المقرر أن يناقش أيضا المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية دور التحالف فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومناقشة اقتراح أمين عام التحالف المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ بإنشاء منصة التحالف لحقوق الإنسان، وتضم رؤساء لجان حقوق الإنسان في أحزاب التحالف وبعض الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان.

وقال بيان لتحالف الأحزاب المصرية، إن جدول الاجتماع يتضمن توجيه رسالة شكر من المجلس الرئاسى للتحالف للرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق هذه الاستراتيجية وبحث مقترحات رؤساء الأحزاب بشان دور التحالف لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن الاجتماع سوف يبحث آلية التواصل مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمقار الأحزاب وبحث الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودراسة تنظيم أنشطة رياضيه بين شباب أحزاب التحالف.

يشا ر إلى أن أبرز الحضور هم تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، والشيخ على فريج رئيس حزب العربي للمساواة والعدل، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار، واللواء رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، وحسام الحسينى ممثل حزب الخضر،