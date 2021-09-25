بوتين يشيد بالانتخابات الروسية رغم الاحتجاجات الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي ووصفها بأنها "حرة ونزيهة"، اليوم السبت، بينما تجمع أكثر من ألف شخص في موسكو للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي خيمت عليها اتهامات واسعة النطاق بالتزوير.

وقال بوتين خلال محادثاته مع كبار السياسيين من جميع الاحزاب الممثلة في مجلس الدوما الجديد للدولة "إن الانتخابات نفسها جرت بشكل علنى ووفقا للقانون" . وأشار إلى أن قوة خامسة جديدة ممثلة الآن فى البرلمان ، مشيرا إلى حزب الشعب الجديد، واعتبر ذلك دليلا على عملية انتخابات ديمقراطية.

واحتشد أكثر من ألف شخص، وسط موسكو اليوم السبت، للاحتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وتمت الدعوة إلى المسيرة الحاشدة، من قبل الحزب الشيوعي، الذي جاء في المركز الثاني، بعد حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين، في السباق على مقاعد مجلس الدوما ،الغرفة السفلى في الجمعية الفيدرالية الروسية (البرلمان).

ومن بين مطالب البرلمانيين، إعادة فرز أصوات، تم الإدلاء بها على الإنترنت، تزعم المعارضة أنه تم تزويرها بشكل ممنهج .

ودفعت المظاهرة في ميدان "بوشكين" إلى وجود مكثف للشرطة، حيث تم إقامة حواجز، وكانت مركبات نقل السجناء جاهزة.

وكانت مفوضية الانتخابات الروسية قد صدقت على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، التي أجريت يوم الأحد الماضي، رغم الاتهامات الواسعة بالتزوير من جانب مراقبي الانتخابات المستقلين ومن المعارضة.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة مفوضية الانتخابات أمس الجمعة إن حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين حصل على 324 مقعدا من أصل 450 مقعدا في مجلس الدوما.

وأضافت أنه تم رفض اقتراح قدمه حزب يابلوكو المعارض لإعلان بطلان الانتخابات بسبب انتهاكات الإجراءات الانتخابية.

ووفقا للسلطات، فاز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام بنسبة 8ر49 % من الأصوات. وجاء الحزب الشيوعي في المرتبة الثانية بنسبة 9ر18 %.