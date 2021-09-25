العراق : مقتل 8 ارهابيين من تنظيم "داعش"

اسماعيل عبد الحي - قتلت القوات العراقية ثمانية من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بـ (داعش) في عملية أمنية تضمنت توجيه ضربات جوية بمنطقة جبلية في محافظة كركوك شمالى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "جهودا جبارة بذلتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية تكللت عبر جهد استخباري وأمني باختراق عصابات داعش والوصول إلى مضافة كان يعتبرها التنظيم آمنة ويتواجد فيها ويخطط للكثير من العمليات الإرهابية باتجاه محافظتي كركوك وديالى".

وأضاف أن "وكالة الاستخبارات تمكنت من الوصول إلى معلومات مهمة عن تلك المضافة والتي تم ايصالها عن طريق قيادة العمليات المشتركة إلى القوة الجوية العراقية حيث وجه سلاح الجو العراقي صباح هذا اليوم، سلسلة من الضربات الجوية أسفرت عن قتل سبعة إرهابيين".

وأوضح الخفاجي أن القوة التكتيكية (قوات خاصة) التابعة لوزارة الداخلية تمكنت بعد ذهابها إلى المنطقة وتفتيشها من قتل أحد الإرهابيين الذي حاول الفرار وهو مصاب.

والمضافة هي موقع سري يستخدمه مسلحو التنظيم المتطرف كمحطة عبور من مكان إلى آخر أو مكان للاستراحة وتجميع السلاح.

ووصف الخفاجي العمل الذي قامت به القوات الأمنية بـ"الكبير"، مشيرا إلى أنه "يندرج ضمن سلسلة العمليات الاستباقية والنوعية التي تقوم بها القوات الأمنية وعلى رأسها وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية".

وقبل ذلك، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت صباح اليوم عملية أمنية نوعية "ثأرا لشهداء القوات الأمنية" بالتنسيق مع القوة الجوية التي وجهت ضربة جوية إلى "أهم الأوكار الرئيسية" في سلسلة جبال حمرين التي تقع ضمن حدود ثلاث محافظات هي كركوك وديالى وصلاح الدين.