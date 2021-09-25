وفاة مواطن ابتلع البنزين في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة مواطن سوري، في منطقة المنية الواقعة شمالي لبنان، وذلك بعد ابتلاعه كمية كبيرة من مادة البنزين. وذكرت وكالة «النشرة» اللبنانية أن شابا سوريا، توفى بعدما ابتلع كمية كبيرة من مادة البنزين، أثناء سحبها من سيارته في بلدة بحنين. وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل المواطن إلى مستشفى الخير للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.



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