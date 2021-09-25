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رواندا تدعو لدعم الحرب على الإرهاب في موزمبيق

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:28
رئيس رواندا بول كاجامي يرتدي بزة عسكرية خلال تفقد قوات بلاده في موزامبيق
عربي ودولي

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دعا بول كاجامي رئيس رواندا، اليوم السبت، بقية الدول الأفريقية إلى تقديم المزيد من الدعم للحرب على الإرهاب في موزامبيق.
وقال كاجامي إن قوات بلده لا يمكن أن تظل إلى الأبد في إقليم "كابو دلجادو" في موزامبيق حيث استعادت القوات الرواندية والموزامبيقية المتحالفة،  منذ يوليو، مناطق سيطر عليها إرهابيون متشددون.
وأضاف كاجامي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزامبيقي فيليب نيوسي اليوم السبت "مثلما لا يمكننا البقاء هنا إلى الأبد، أعتقد أن المشكلة التي نتعامل معها مع أصدقائنا في موزامبيق لا يمكن أن تستمر للأبد أيضا".
ووصلت القوات الرواندية إلى موامبيق في يوليو في مهمة كان من المقرر في بادئ الأمر أن تستمر ثلاثة أشهر لكن كاجامي قال أمس الجمعة إن الأمر متروك لموزامبيق لتحديد مدة بقائها.
وتسبب التمرد، الذي اكتسب قوة منذ 2017، في نزوح نحو 750 ألفا وتعطل مشروع للغاز الطبيعي المسال تكلفته 20 مليار دولار أميركي تقوده شركة "توتال إنيرجيز".

المصدر: رويترز

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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