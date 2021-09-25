8 قتلى بتفجير قرب القصر الرئاسي في مقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:54

آثار الانفجار في مقديشو

عربي ودولي

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قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

يأتي هذا الهجوم مع استمرار النزاع، منذ أسابيع عدة، بين رئيس الدولة محمد عبدالله محمد المعروف بفرماجو ورئيس الوزراء حول إقالات وتعيينات في الأجهزة الأمنية.

ووقع الانفجار القوي عند تقاطع «سيلجاب» حيث نقطة تفتيش رئيسية تؤدي إلى القصر الرئاسي الذي يبعد منها حوالى كيلومتر.

وقال قائد شرطة المنطقة مكاوي أحمد مودي، للصحافيين إن ثمانية أشخاص قتلوا «معظمهم مدنيون»، فضلاً عن إصابة سبعة آخرين.

وأفاد شهود أن سيارات عدة كانت تنتظر خضوعها للتفتيش حين وقع الانفجار، وأن ضحايا حاصرتهم النيران داخل سياراتهم.

وقال الشاهد محمد حسن إن السيارة المفخخة انفجرت «فيما كانت تقف سيارات أخرى مع عبور أشخاص الشارع المجاور».

وبين القتلى حبق أبوبكر حسن، مستشارة رئيس الوزراء لشؤون النساء وحقوق الإنسان، بحسب مصدر رسمي.

وتبنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم في بيان.

المصدر: آ ف ب