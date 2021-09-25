رئيس الامارات يعتمد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، والذي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، وذلك بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين.