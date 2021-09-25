ماذا يحدث بالجسم عند تناول المشروبات الغازية؟

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

لقي شاب صيني يبلغ من العمر 22 سنة، مصرعه عقب تناول لتراً ونصف اللتر من المشروبات الغازية خلال 10 دقائق فقط.



وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الشاب الصيني عانى من بعض الأعراض عقب تناول لترا ونصف اللتر من المشروبات الغازية، مثل تورم المعدة وألم شديد.

وكشف تقرير طبي وفقا لموقع healthline عما يحدث بالجسم عند تناول المشروبات الغازية جاءت كالتالي.

1- زيادة الوزن

تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكر، مما يساعد على الشعور بالجوع، وتكون النتيجة تناول الطعام والوجبات السريعة ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

2- دهون الكبد

تحتوي المشروبات الغازية على حوالي 50٪ من الفركتوز، والذي لا يمكن استقلابه إلا عن طريق الكبد، قد تساهم الكميات الزائدة في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

3- الإصابة بالسكري

نظرًا لأن الإفراط في تناول الفركتوز قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، فربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الصودا ومرض السكري من النوع 2.

4- الإدمان

قد يكون للإفراط في تناول السكر تأثيرات مماثلة لدى بعض الأشخاص، حيث إن عقلك مجبر على البحث عن الأنشطة التي تطلق الدوبامين، وبالنسبة للأفراد المعرضين للإدمان، قد يتسبب السكر في سلوك يسعى للحصول على المكافأة يعرف باسم إدمان الطعام.

5- الإصابة بأمراض القلب

أثبتت دراسات عديدة أن المشروبات المحلاة بالسكر تزيد من عوامل الخطر لأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، والدهون الثلاثية في الدم.