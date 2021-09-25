تعرف على طقس الإمارات غداً الأحدا

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.



وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج .. ويحدث المد الأول عند 15:37 والمد الثاني عند 04:26 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:21 .

والموج في بحر عمان خفيف .. ويحدث المد الأول عند 11:42 والمد الثاني عند 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:52 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 80 20

دبي 39 28 85 20

الشارقة 38 26 90 20

عجمان 37 28 85 20

أم القيوين 37 25 90 20

رأس الخيمة 38 29 85 25

الفجيرة 34 30 80 30

العين 40 29 75 30

ليوا 41 26 80 20

الرويس 35 27 75 15

السلع 34 26 75 15

دلما 36 31 75 40

طنب الكبرى 35 30 80 40

طنب الصغرى 35 30 80 40

أبو موسى 34 30 80 40 .